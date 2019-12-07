Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
07 грудня 2019, Київ 23:22
Новини | Міжнародні

Зустріч Лукашенка й Путіна тривала кілька годин і завершилася без спільного виступу

Перемови Олександра Лукашенка (ліворуч) і Володимира Путіна відбулися в закритому режимі

Дивитись коментарі

Зустріч президента Білорусі Олександра Лукашенка та його російського колеги Володимира Путіна в Сочі тривала близько п’яти годин, повідомляють білоруські та російські ЗМІ.

Перемови після спільного обіду відбулися в закритому режимі. Потім Лукашенко поїхав без спілкування з журналістами. Близький до його пресслужби Телеграм-канал «Пул первого» повідомив, що після зустрічі політики обмінялися подарунками.

Міністр економічного розвитку Росії Максим Орєшкін заявив, що Лукашенко та Путін зустрінуться знову 20 грудня в російському Санкт-Петербурзі. Він додав, що «позиції Росії та Білорусі по нафті й газу на перемовах президентів були суттєво зближені».

Також, за словами представника російського уряду, за висновками зустрічі кількість «суперечливих питань щодо інтеграції» зменшилася.

Акція «Belarus is not Russia» у Києві – фоторепортаж
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Акція «Belarus is not Russia» у Києві – фоторепортаж

Починаючи переговори, Лукашенко заявив, що сторони зустрілися, аби звіритися, як іде робота над аналізом союзного договору і дотичними питаннями.

«Ми не просимо дешевий газ, дешеву нафту. Головне, щоб рівні були умови», – зокрема зазначив на зустрічі президент Білорусі.

Тим часом у центрі Мінська мітингували опоненти зближення з Росією. Люди зібралися на несанкціоновану акцію з плакатами «Це не інтеграція – це Окупація», «Не пускайте в будинок звіра», «Президент здає країну», «Москалі, ідіть додому», публічно порвали портрет Володимира Путіна. Хоча мітинги в Білорусі за законом мають бути дозволені владою, цього разу нікого не затримали.

Акцію на підтримку незалежності Білорусі провели і в Києві.

Цього при мені не буде ніколи! Лукашенко про входження до складу Росії – відео
Embed
Цього при мені не буде ніколи! Лукашенко про входження до складу Росії – відео

No media source currently available

0:00 0:01:47 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG