Зустріч Лукашенка й Путіна тривала кілька годин і завершилася без спільного виступу

Зустріч президента Білорусі Олександра Лукашенка та його російського колеги Володимира Путіна в Сочі тривала близько п’яти годин, повідомляють білоруські та російські ЗМІ.

Перемови після спільного обіду відбулися в закритому режимі. Потім Лукашенко поїхав без спілкування з журналістами. Близький до його пресслужби Телеграм-канал «Пул первого» повідомив, що після зустрічі політики обмінялися подарунками.

Міністр економічного розвитку Росії Максим Орєшкін заявив, що Лукашенко та Путін зустрінуться знову 20 грудня в російському Санкт-Петербурзі. Він додав, що «позиції Росії та Білорусі по нафті й газу на перемовах президентів були суттєво зближені».

Також, за словами представника російського уряду, за висновками зустрічі кількість «суперечливих питань щодо інтеграції» зменшилася.

Починаючи переговори, Лукашенко заявив, що сторони зустрілися, аби звіритися, як іде робота над аналізом союзного договору і дотичними питаннями.

«Ми не просимо дешевий газ, дешеву нафту. Головне, щоб рівні були умови», – зокрема зазначив на зустрічі президент Білорусі.

Тим часом у центрі Мінська мітингували опоненти зближення з Росією. Люди зібралися на несанкціоновану акцію з плакатами «Це не інтеграція – це Окупація», «Не пускайте в будинок звіра», «Президент здає країну», «Москалі, ідіть додому», публічно порвали портрет Володимира Путіна. Хоча мітинги в Білорусі за законом мають бути дозволені владою, цього разу нікого не затримали.

Акцію на підтримку незалежності Білорусі провели і в Києві.