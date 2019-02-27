Наступне засідання контактної групи в Мінську відбудеться 13 березня

Наступне засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі в Мінську відбудеться 13 березня 2019 року. Про це заявив спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік, повідомило білоруське інформагентство «Белта».

На засіданні 27 лютого Сайдік закликав до збільшення пропускної здатності контрольних пунктів в’їзду та виїзду на Донбасі, а також розмінування прилеглих до них доріг. За його словами, спостерігається зростання кількості перетинів лінії зіткнення через чинні пункти пропуску.

Представниця України в гуманітарній підгрупі ТКГ, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що представники ОРДЛО зірвали переговори гуманітарної підгрупи щодо обміну заручниками.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.