«Кілька тисяч гривень на місяць»: Мінсоц пропонує збільшити виплати при народженні дитини

50 тисяч гривень одноразовим платежем платитимуть в Україні після народження кожної дитини – такі зміни до системи виплат пропонує Міністерство соціальної політики. Законопроєкт із пропозиціями міністерство передало на розгляд Кабміну, повідомила в інтерв'ю Радіо Свобода перша заступниця міністерки соціальної політики Дарія Марчак.

За її словами, суттєво пропонують збільшити і щомісячну виплату на дитину, яка нині становить 860 гривень. Конкретну цифру все ще погоджують.

«Ми пропонуємо, щоб на кожну дитину після народження і пологів ми мамі будемо платити 50 000 гривень одноразовим платежем. Крім того, з першого місяця до 12-го місяця дитини щомісяця ми будемо сплачувати платіж, який буде суттєво вищий, ніж поточний розмір 860 гривень. Ми ще остаточно не погодили цей розмір щомісячного платежу, тому я не хочу поки що його анонсувати, але це кратне збільшення. Тобто не 860 гривень, а кілька тисяч гривень на місяць – принаймні для того, щоб жінка, яка сидить удома, навіть якщо чоловік працює і є годувальником у родині, щоб така жінка відчувала, що вона має свої кишенькові гроші і не залежить повністю від чоловіка», – зазначила Дарія Марчак.

Якщо уряд підтримає цей законопроєкт, його подадуть до парламенту. За словами Дарії Марчак, нині ведуть комунікацію з Мінфіном, щоб забезпечити підвищення з нового року.

«За нашими обрахунками, ми б хотіли, щоб цей закон уже набув чинності з 1 січня 2026 року, і ми вже принаймні говоримо з Міністерством фінансів про те, щоб передбачати кошти на фінансування цього закону з 1 січня 2026 року», – сказала заступниця міністерки соцполітики.

Нині допомога при народженні дитини складає 41 280 гривень. Одноразово виплачується 10 320 гривень, решта суми (30 960 гривень) держава виплачує впродовж трьох років по 860 гривень кожного місяця.