В Україні нараховано майже 1,5 мільйона переселенців з окупованих територій – Мінсоцполітики

В Україні станом на 6 липня нараховано близько 1,5 мільйона внутрішніх переселенців. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.

«Станом на 6 липня 2020 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, взятий на облік 1 448 761 переселенець», – мовиться у повідомленні.

У міністерстві уточнили, що мова йде про переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим.