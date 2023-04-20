Генерал США: тестовий запуск ракети Minuteman III показав її надійність

У США Військово-повітряні сили (ВПС) та Військово-морські сили (ВМС) провели тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III із використанням повітряного командного пункту.

Запуск був здійснений 19 квітня з полігону в Каліфорнії. Політ ракети до атолу Кваджалейн на Маршаллових островах контролювався з повітряного командного пункту літаком ВМС Е-6В Mercury, повідомляє «Голос Америки».

Командування ВПС заявило, що головна частина ракети пролетіла близько 6800 кілометрів. Випробування підтвердило точність та надійність міжконтинентальної балістичної ракети. Отримані дані будуть використані міністерством оборони США для гарантування безпеки та надійності ракетно-ядерного арсеналу збройних сил.

Голова Командування глобальних ударів ВПС США генерал Томас Бюссʼєр заявив, що «проведене випробування підтвердило готовність захистити Сполучені Штати боєздатними ядерними силами у будь-який час, у будь-якому місці, за наказом, із завдаванням глобального удару».