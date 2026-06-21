ДСНС: на прикордонні Харківщини підірвалися троє людей, є загиблий

На Харківщині люди підірвались на невідомому предметі поблизу села Клинова-Новоселівка, повідомляє Головне управління ДСНС.

«Сьогодні поблизу села Клинова-Новоселівка Золочівської громади Богодухівського району троє цивільних підірвалися на невідомому вибухонебезпечному предметі, проходячи дорогою біля зупинки. На жаль, одна людина загинула, ще двоє отримали поранення», – розповіли в управлінні.

Поліція, зокрема, щороку закликає жителів прифронтових територій утриматися від відвідування кладовищ під час поминальних днів.

За приблизними підрахунками, в Україні заміновані 137 тисяч кілометрів – це 23% території країни. Раніше окуповані території та райони, де велися бої, всіяні мінами, українські рятувальники постійно проводять операції з розмінування від мін та боєприпасів.