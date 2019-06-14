МінВет домовилося зі США про пошук українців-ветеранів В’єтнамської війни – Фріз

Міністерство з питань ветеранів України підписало меморандум з розшуку військовополонених та зниклих безвісти з Міністерством оборони Сполучених штатів. Про це повідомили у відомстві з посиланням на міністра Ірину Фріз.

За даними МінВету, йдеться зокрема про пошук українців, які брали участь у В'єтнамській війні або ж проходили службу у В’єтнамі після неї.

«Учасники мають намір, у рамках українського та американського законодавств, а також за допомогою наявних ресурсів, залучатись до пошуку українських ветеранів радянських часів, які брали участь у бойових діях у В’єтнамській війні у 1959-1975 років або які проходили військову службу у В’єтнамі в 1975-1986 років», – повідомляє міністерство.

За словами Ірини Фріз, із такими ветеранами планують проводити інтерв’ю, щоб дізнатися більше про військові операції, в ході яких американські військові, що воювали у В’єтнамі, потрапляли в полон або зникали безвісти.

В’єтнамська війна або Друга Індокитайська війна тривала з 1955 по 1975 рік між комуністичним Північним В’єтнамом і його союзниками (в тому числі СРСР) та антикомуністичним Південним В’єтнамом та його союзниками, у першу чергу США. Окрім В’єтнаму, військові дії поширилися на сусідні Лаос і Камбоджу.

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У ній загинули, за різними підрахунками, близько 3–4 мільйонів в’єтнамців із обох сторін конфлікту, а також від 1,5 до 2 мільйонів лаосців і камбоджійців. У війні загинули також понад 58 тисяч американців.