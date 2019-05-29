Близько 80 тисяч ветеранів не стали на облік по закінченні військової служби – МінВет

Близько вісімдесяти тисяч ветеранів АТО (ООС) по закінченні контракту не стали на облік у місцевих соціальних і медичних службах. Відтак, їхні стан здоров’я, наявність або відсутність особистих і соціальних проблем невідомі фахівцям, повідомив заступник міністра у справах ветеранів. «кіборг» Олександр Терещенко. За словами Терещенка, на сьогодні в Україні налічується близько півмільйона ветеранів АТО (ООС).

«Коли боєць повертається додому, війна його «не відпускає», він потребує уваги з боку рідних та представників медичної і психологічної служби. Не маючи даних про цю чималу кількість бійців, ми не можемо з’ясувати, в якому вони перебувають психологічному стані, чи потребують вони психологічної або (та) соціальної реабілітації, допомоги з працевлаштуванням тощо», – пояснив кореспондентові Радіо Свобода Терещенко ситуацію, що склалась.

За його словами, на порядку денному для міністерства у справах ветеранів – створення, разом з фахівцями міністерства охорони здоров’я, так званих «ветеранських протоколів» для надання необхідної медичної допомоги і психологічної реабілітації ветеранів, які отримали поранення, контузії під час участі у бойових діях. Також МінВет розпочав роботу над формуванням єдиного державного реєстру ветеранів.

Допомогу українському урядові у реабілітації ветеранів бойових дій на сході країни передбачає нова програма міжнародної благодійної організації «Ротарі Клаб» (Rotary Club), яка була представлена сьогодні у Києві у для представників українського уряду та волонтерів.

Уряд України утворив Міністерство у справах ветеранів 28 листопада 2018 року, його очолила Ірина Фріз (перед тим – народний депутат України, член фракції БПП).