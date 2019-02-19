У жителів Землі випала нагода спостерігати супермісяць

У жителів Землі 19 лютого (в українців орієнтовно з 18:00 за Києвом), випала нагода спостерігати супермісяць.

Таке астрономічне явище виникає, коли повний місяць збігається з проходом природного супутника планети через найближчу до Землі точку орбіти.

Тоді місяць виглядає значно більшим, ніж зазвичай, – сьогодні більший приблизно на 8%.

Раніше астрономи припустили, що сьогоднішній супермісяць стане «найбільшим» повним місяцем року.

В ніч з 20 на 21 січня жителі Землі спостерігали «кривавий вовчий супермісяць». Це явище відбувався одночасно з місячним затемненням, коли Земля опиняється між Місяцем і Сонцем, таким чином закривши супутник від зірки своєю тінню.