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19 Лютий 2019, Київ 22:36
Новини | Суспільство

У жителів Землі випала нагода спостерігати супермісяць

Супермісяць поруч з радіотелескопом РТ70 в селі Молочне неподалік Євпаторії в анексованому Криму, 19 лютого 2019 року

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У жителів Землі 19 лютого (в українців орієнтовно з 18:00 за Києвом), випала нагода спостерігати супермісяць.

Таке астрономічне явище виникає, коли повний місяць збігається з проходом природного супутника планети через найближчу до Землі точку орбіти.

Тоді місяць виглядає значно більшим, ніж зазвичай, – сьогодні більший приблизно на 8%.

Раніше астрономи припустили, що сьогоднішній супермісяць стане «найбільшим» повним місяцем року.

В ніч з 20 на 21 січня жителі Землі спостерігали «кривавий вовчий супермісяць». Це явище відбувався одночасно з місячним затемненням, коли Земля опиняється між Місяцем і Сонцем, таким чином закривши супутник від зірки своєю тінню.

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