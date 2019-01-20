В ніч проти 21 січня очікується «кривавий супермісяць»

В ніч з 20 на 21 січня жителі Землі зможуть спостерігати супермісяць. Це явище, під час якого місяць у повній фазі проходить через перигей – найближчу до Землі ділянку своєї орбіти.

Як уточнює співробітник Головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України Іван Крячко, супермісяць відбуватиметься одночасно з місячним затемненням, коли Земля опиниться між Місяцем і Сонцем, таким чином закривши супутник від зірки своєю тінню.

«Диск Місяця під час повної фази затемнення висітиме низько над видноколом і здаватиметься неприродньо великим ще й тому, що через 13 годин потому він пройде повз Землю майже на мінімальній з можливих відстаней», – пише Крячко.

За даними порталу Time and Date, спостерігати затемнення повного місяця можна буде в Сполучених Штатах, Канаді, Південній Америці, частково в Європі, Азії та Африці. В Україні можна буде побачити повне затемнення перед світанком 21 січня.

Портал також планує трансляцію затемнення супермісяця для тих, хто через розташування чи погоду не зможе його побачити.

За прогнозами, наступне місячне затемнення – але вже не повне, а часткове – відбудеться в ніч проти 17 липня 2019 року.