До Місяця вирушив японський космічний модуль

До Місяця вперше запустили японський космічний апарат. Запуск здійснили з космодрому на мисі Канаверал в американському штаті Флорида. Апарат «Хакуто-Р», збудований приватною компанією Ispace, вивела ракета «Фалькон-9» виробництва корпорації SpaceX.

На борту відправленого до Місяця апарату масою близько 1 тонни є невеликий місяцехід «Рашид», створений в Об’єднаних Арабських Еміратах. Його маса 10 кілограмів. Він оснащений двома камерами, мікроскопом та тепловізором. Є на борту і японський міні-місяцехід ще менших розмірів. Так званий місячний робот-трансформер важить всього 250 грамів, проте також здатний переміщатися поверхнею Місяця і передавати на Землю знімки.

Шлях «Хакуто-Р» до Місяця займе близько 5 місяців. З метою використання мінімуму палива та заощадження коштів було обрано довгу траєкторію польоту.

Очікується, що японський модуль здійснить посадку на Місяць у квітні. Протягом 10 днів після посадки місяцеходи передаватимуть на Землю фотографії місячної поверхні та проводитимуть інші дослідження.

У разі успіху місії «Хакуто-Р» стане першим місячним модулем, який здійснив м’яку посадку на Місяці і створений повністю на приватні кошти.