З 1 червня в Києві відкриють міські кладовища – Кличко

З 1 червня в Києві відкриють міські кладовища, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«З 1 червня будуть зняті обмеження на відвідування міських кладовищ», – сказав Кличко.

За його словами, з 1 червня планують відкрити дитячі садочки, спортивні комплекси та зали, фітнес-центри (окрім басейнів), дитячо-юнацькі спортивні школи, пляжі і зони відпочинку біля водойм, відновлять роботу заклади професійно-технічної та вищої освіти для випускників та абітурієнтів.

Станом на ранок 25 травня в Україні виявили 21 245 випадків COVID-19. Через викликані хворобою ускладнення 623 людини померли, 7 234 – одужали.