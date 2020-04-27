Цвинтарі в поминальні дні наразі відвідали 13 тисяч людей порівняно з 5-7 млн ​​в попередні роки – Мінрегіон

Кладовища в Україні в поминальні дні на даний час відвідали 13 тисяч людей порівняно з 5-7 мільйонами в попередні роки. Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками наради під головуванням Володимира Зеленського з питань запобігання поширенню коронавірусу.

«Українці дуже відповідально ставляться до карантину – як на католицький і православний Великдень, так і в поминальні дні більшість із них дослухалися до закликів дотриматися обмежень. За даними Міністерства розвитку громад та територій України, цьогоріч поки лише 13 тисяч людей відвідали кладовища для вшанування померлих, тоді як у минулі роки ця цифра дорівнювала 5-7 мільйонам», – йдеться в повідомленні.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що наразі рівень смертності через COVID-19 в Україні невисокий і становить трохи більше 2%. При цьому піку захворюваності, за його словами, очікують лише на початку травня.

Влада закликала українців не відвідувати цвинтарі у післявеликодні поминальні дні. Доступ до кладовищ на цей період обмежений.