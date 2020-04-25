Заборона відвідувати цвинтарі в поминальні дні: 22 тисячі силовиків стежитимуть за дотриманням обмежень

22 тисячі поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії стежитимуть за дотриманням карантинних обмежень на цвинтарях під час поминальних днів, повідомляє Нацполіція.

«Рішенням державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 21 квітня 2020 року головам обласних і Київської міської державної адміністрацій за участю органів місцевого самоврядування доручено заборонити відвідування громадянами кладовищ, місць окремих поховань у традиційні післявеликодні поминальні дні, крім випадків здійснення поховань», – нагадали в поліції.

Поліцейські разом із нацгвардійцями під час проведення поминальних днів стежитимуть за дотриманням карантинних обмежень. Зокрема, як повідомляє поліція, поблизу кладовищ будуть чергувати посилені патрулі.

«При цьому основне завдання правоохоронців – це проведення роз’яснювальної роботи щодо заборони відвідувань місць поховань та необхідності дотримання всіх карантинних обмежень, адже ці заходи спрямовані на збереження здоров’я і життя людей», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що післявеликодні поминальні дні з відвідуванням цвинтарів і здійсненням заупокійних молитов перенесено на 6 червня.