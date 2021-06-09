Вулицю в Ірпені можуть назвати на честь одіозного ексректора Мельника – влада пояснила, чому

В Ірпінській міській раді пояснили Радіо Свобода, чому вулицю Степанівську можуть перейменувати на честь покійного ексректора Петра Мельника, якого у 2013 році затримали під час отримання хабаря, згодом оголосили в розшук, звинувачували в розкраданні держмайна та, зрештою, виправдали.

Ірпінська міськрада наразі зібрала всі пропозиції та звернення щодо перейменувань, які надійшли, та сформувала перелік пропозицій: 13 вулиць можуть змінити свою назву до Дня Незалежності, якщо жителі Ірпеня підтримають ту чи іншу пропозицію, пояснили у міськраді.

«Вже півроку на сайті електронних петицій місцевих є звернення від мешканців, яке набрало 400 голосів, із проханням перейменувати вулицю (Степанівську – ред.) у вулицю Петра Мельника. Ще надходило звернення від мешканців письмово, зареєстроване в нашому відділі Ірпінського виконкому. Тобто це не пропозиції однієї людини, чи виконкому, чи міського голови чи депутатів. Але, якщо мешканці не підтримають пропозиції, то, звісно, перейменовувати не будуть», – зазначили в міськраді.

Обговорення пропозицій вестиметься протягом місяця, за цей час депутати та міські активісти матимуть змогу поспілкуватись із мешканцями запропонованих вулиць і дізнатись їхню думку щодо зміни тієї чи іншої назви.

Петра Мельника затримали в липні 2013 року під час отримання хабарів за вступ до очолюваного ним Національного університету державної податкової служби України, що в Ірпені. Незабаром після цього Мельника госпіталізували. Згодом стало відомо, що Мельник утік, знявши електронний браслет. Він переховувався в США.

1 квітня 2014 року співробітники ГУБОЗ МВС затримали ексректора в аеропорту «Бориспіль», куди він прилетів авіарейсом із Лондона. Згодом його відпустили, оскільки Мельник вніс заставу. У липні 2015 року Ірпінський міський суд виніс виправдувальний вирок щодо Мельника.

У грудні 2017 року Бородянський районний суд Київської області також виправдав колишнього ректора Національного університету Державної податкової служби України Петра Мельника, обвинувачуваного в розкраданні державного майна. Прокуратура у цій справі обвинувачувала Мельника в тому, що у 2006-2007 роках він незаконно ухвалив рішення про відчуження майна університету Податкової служби, зокрема приміщень магазину і кафетерію в місті Ірпені, реабілітаційно-оздоровчого комплексу «Сосновий бір» у місті Ворзелі і комплексу будинків у Криму. За версією слідства, майно було відчужене на користь компанії, засновниками якої є його дружина і син.

Петро Мельник помер у грудні 2018 року у клініці «Феофанія», в Києві.