Суд виправдав обвинувачуваного в розкраданні держмайна екс-ректора Мельника

Бородянський районний суд Київської області виправдав колишнього ректора Національного університету Державної податкової служби України Петра Мельника, обвинувачуваного в розкраданні державного майна. Про це йдеться в рішенні суду від 5 грудня, яке оприлюднене в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Прокуратура обвинувачувала Мельника в тому, що у 2006-2007 роках він незаконно прийняв рішення про відчуження майна університету Податкової служби, зокрема приміщень магазину і кафетерію в місті Ірпені, реабілітаційно-оздоровчого комплексу «Сосновий бір» у місті Ворзелі і комплексу будинків у Криму. За версією слідства, майно було відчужене на користь компанії, засновниками якого є його дружина і син.

Суд вважає необґрунтованими й такими, що спростовуються дослідженими доказами, доводи сторони обвинувачення, що відчуження майна відбулося безоплатно або умисно за явно заниженими цінами.

«Будь-яких доказів того, що Мельник особисто чи за участі інших осіб визначав ціну або в інший спосіб впливав на визначення ціни, за якої були продані зазначені об'єкти нерухомості, суду не надано», – йдеться в судовому рішенні.

Суд визнав його не винним у пред’явленому обвинуваченні за статтею 191 (розтрата майна в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу й виправдав у зв’язку з недоведеністю складу злочину в його діянні.

Суд також не задовольнив цивільний позов Університету державної фіскальної служби про відшкодування майнового збитку в розмірі 33,4 мільйона гривень.

Прокуратура в липні 2016 року направила до суду обвинувальний акт щодо привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем щодо Петра Мельника.

Крім того, Петра Мельника звинувачували у хабарництві. Його затримували у липні 2013 року під час отримання хабаря в сумі 120 тисяч гривень, тоді йому обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на два місяці. Згодом стало відомо, що Мельник утік, знявши електронний браслет. Він переховувався в США.

1 квітня 2014 року співробітники ГУБОЗ МВС затримали екс-ректора в аеропорту «Бориспіль», куди він прилетів авіарейсом із Лондона. Згодом його відпустили, оскільки Мельник вніс заставу. У липні 2015 року Ірпінський міський суд виніс виправдувальний вирок щодо Мельника.