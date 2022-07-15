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Рух мостом на Київщині, де блискавка влучила у заміновану опору, відновили – «Укравтодор»

29 червня стало відомо про руйнування біля села Демидів мосту через річку Ірпінь. Тоді одна людина загинула, двоє зазнали поранень (фото ілюстративне)

Біля села Демидів на Київщині відновлено проїзд мостом через річку Ірпінь, повідомили в «Укравтодорі».

«Відкрито рух автотранспорту через міст, у який влучила блискавка, зруйнувавши заміновану опору. Міст розташований на автомобільній дорозі Р-02 Київ – Іванків – Овруч та забезпечує транспортне сполучення Димерської об’єднаної територіальної громади зі столицею. У найкоротші терміни дорожники демонтували зруйновані конструкції та облаштували тимчасовий насип з бетонного буту, що дозволило відновити рух автотранспорту», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що роботи тривали шість днів.

29 червня стало відомо про руйнування біля села Демидів мосту через річку Ірпінь. Тоді одна людина загинула, двоє зазнали поранень. Агенство автомобільних доріг почало ремонтувати міст 9 липня.

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