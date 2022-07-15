Рух мостом на Київщині, де блискавка влучила у заміновану опору, відновили – «Укравтодор»

Біля села Демидів на Київщині відновлено проїзд мостом через річку Ірпінь, повідомили в «Укравтодорі».

«Відкрито рух автотранспорту через міст, у який влучила блискавка, зруйнувавши заміновану опору. Міст розташований на автомобільній дорозі Р-02 Київ – Іванків – Овруч та забезпечує транспортне сполучення Димерської об’єднаної територіальної громади зі столицею. У найкоротші терміни дорожники демонтували зруйновані конструкції та облаштували тимчасовий насип з бетонного буту, що дозволило відновити рух автотранспорту», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що роботи тривали шість днів.

29 червня стало відомо про руйнування біля села Демидів мосту через річку Ірпінь. Тоді одна людина загинула, двоє зазнали поранень. Агенство автомобільних доріг почало ремонтувати міст 9 липня.