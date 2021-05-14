Міст Метро в Києві зазнає першого масштабного оновлення з 1965 року – КМДА

Міст Метро в Києві зазнає першого масштабного оновлення з моменту свого будівництва у 1965 році, повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник. Напередодні Київрада на пленарному засіданні затвердила угоду про підготовку кредитного фінансування ремонтно-реставраційних робіт мосту.

«Проєктом передбачатиметься ремонт усіх елементів автопроїзду – від облаштування нової системи водовідводу, ремонту конструкцій прогонових будов і опор, влаштування монолітних залізобетонних плит автопроїзду та заміни деформаційних швів до заміни тротуарних блоків, ремонту перильного та бар’єрного огородження і ремонту сполучень з мостом», – зазначив Микола Поворозник.

За словами першого заступника голови КМДА, одним із важливих етапів оновлення споруди буде посилення балок прогонової будови. Аркові конструкції посилять пучками високоміцної попередньо напруженої арматури, а всі залізобетонні елементи мосту захистять високоякісними антикорозійними сумішами.

У межах ремонтно-реставраційних робіт планують розширити тротуари для влаштування велодоріжок. Прикрашатиме міст після завершення повного комплексу робіт декоративне підсвічування.

Оновлення споруди виконуватимуть за рахунок коштів ЄБРР, який надає кредит у розмірі 60 млн євро.