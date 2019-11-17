На Північному мосту у Києві 18 листопада частково обмежать рух із 8:00 до 17:00, повідомили у «Київавтодорі».

«Продовжується поточний ремонт покриття Північного мосту. Роботи виконують поетапно, мінімізуючи обмеження руху. Працюватимуть у напрямку Троєщини. Аби менше впливати на трафік, основні роботи заплановано зробити до вечірніх годин пік. Під час робіт рух буде частково обмежено», – йдеться в повідомленні.

Рух Північним мостом через Дніпро в Києві перекривають не вперше у піковий час.

3 листопада у Києві повністю відкрили рух Південним мостовим переходом. У «Київавтодорі» заявили, що міст витримує навантаження значно більші, ніж проєктні, адже проїжджають ним 110 тисяч авто за добу замість запроєктованих – 18-20 тисяч.