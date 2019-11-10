КМДА попереджає про обмеження руху Північним мостом

11 листопада рух Північним мостом через Дніпро в Києві буде частково обмежений, попереджає Київська міська державна адміністрація.

За даними міської влади, обмеження руху триватиме з 8 до 17 години і пов’язане з ремонтними роботами.

«Як повідомили у комунальній корпорації «Київавтодор», виконуватимуть поточний ремонт покриття. Працюватимуть у напрямку Троєщини. Аби менше впливати на трафік основні роботи заплановано зробити до вечірніх годин пік», – повідомляють у пресслужбі КМДА.

1 листопада міський голова столиці Віталій Кличко повідомив про повне відновлення руху автотранспорту відремонтованим мостом через Русанівську протоку. Ремонтні роботи на цьому мосту тривали з вересня 2018 року.