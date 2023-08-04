Порушення правил убезпечення руху: поліція Закарпаття відкрила справу через падіння трьох жінок з мосту

Поліція Закарпатської області кваліфікувала падіння трьох жінок з мосту, одна з яких загинула, як «порушення нормативно-правових актів, норм і правил, що стосуються убезпечення дорожнього руху».

«У справі триває досудове розслідування, проводяться слідчі дії», – йдеться в повідомленні поліції.

Слідчі уточнюють, що в результаті обвалу дерев’яного прольоту на підвісному хитальному місті жінки впали з висоти не 20 метрів, як вказувалося раніше, а понад 10 метрів. Повідомляється також, що жінки впали не у воду, а на берег.

За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, напередодні ввечері у селі Кваси Рахівського району на Закарпатті провалився один дерев’яний проліт підвісного хитального мосту, через що з мосту впали троє жінок. Усі – жительки Київщини, які приїхали на Закарпаття на відпочинок. Одна з жінок, 54 років, через отримані травми померла дорогою до лікарні, двоє інших – постраждали.