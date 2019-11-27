Уряд оголосив міжнародний тендер на будівництво мосту в Запоріжжі

Кабінет міністрів України 26 листопада оголосив міжнародний тендер на будівництво мосту в Запоріжжі.

«Цей міст має нарешті розв’язати гостру транспортну проблему у Запоріжжі. Вона накопичувалася роками, бо міст ніяк не могли добудувати. Сьогодні зроблено реальний крок. Сподіваюсь, вже навесні почнуться реальні роботи, щоб з’єднати транспортною магістраллю лівий та правий береги Дніпра», – сказав Гончарук.

Міст через річку Дніпро в Запоріжжі почали будувати у 2004 році, проте досі роботи не завершили. На початку листопада Гончарук заявив, що уряд виділив 1,2 мільярда гривень для відновлення будівництва.