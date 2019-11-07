На добудову запорізьких мостів у 2020 року виділять 500 млн грн – Гончарук

У 2020 році з держбюджету України на добудову мостових переходів через Дніпро у Запоріжжі буде виділено 500 мільйонів гривень, повідомив у Запоріжжі прем’єр-міністр Олексій Гончарук. За його словами, до будівництва мосту планують залучити іноземних підрядників.



«Найближчим часом буде проведено тендер, куди ми будемо залучати максимальну кількість підрядників. На жаль, це лише іноземні підрядники, тому що українські кампанії, як правило, не мають таких технологій. Але, якщо помиляємося, то будемо раді бачити звичайно і вітчизняні наші кампанії. Нам важливо таким чином провести тендер, щоб на нього прийшла максимальна кількість підрядників і змагалися між собою по ціні... В цьому році ми вже знайшли 750 мільйонів гривень, в наступному році заклали окремою строчкою на мости ще 500 мільйонів гривень плюс необхідні кошти ми будемо залучати за рахунок дорожнього фонду», – сказав Олексій Гончарук.

Відкрити для руху транспорту першу чергу мостового переходу планується упродовж 2 років. Наразі готуються документи для оголошення тендеру на добудову моста.

«Орієнтовна сума завершення будівництва – близько 12,9 мільярда гривень», – повідомив начальник служби автомобільних доріг у Запорізькій області Андрій Івко.



31 жовтня парламент ухвалив зміни до бюджету України 2019 року, згідно з якими передбачено виділення близько 750 мільйонів гривень на зведення мостового переходу через Дніпро у Запоріжжі.

Зведення нового мостового переходу через Дніпро у Запоріжжі триває з 2004 року. Воно неодноразово припинялись через проблеми з фінансуванням. Востаннє будівельні роботи поновлювались у 2016 році, коли було досягнуто згоди про спільне фінансування робіт із державного та місцевого бюджетів. Того ж року прем’єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв щорічно надавати півмільярда гривень із держбюджету на зведення мостів у Запоріжжі. Але з кінця 2017 року практично всі роботи на будівництві мостів були припинені, відповідно до припису Державної архітектурно-будівельної інспекції України, через невідповідності в проектних документах, для усунення яких необхідно було провести низку експертиз.



На території Запорізької області існує лише два мостові переходи через Дніпро, які розташовані в міській зоні Запоріжжя – дамба ДніпроГЕСу та мости Преображенського, що йдуть через Хортицю. Найближчі до них мости розташовані в сусідньому обласному центрі Дніпрі.