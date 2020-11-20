У ЦВК оприлюднили «пам’ятку» для громадян, які в неділю знову обиратимуть міських голів

У Центральній виборчій комісії України у п’ятницю ввечері звернули увагу виборців на процедурні моменти під час повторного голосування громадян в перебігу другого туру місцевих виборів, які пройдуть у низці міст цієї неділі, 22 листопада.

«Експрес-нагадування для містян, які цієї неділі знову обиратимуть міських голів. Дано: 1 бюлетень, 2 кандидати і 1 ваша позначка. Завдання: обрати мера свого міста на наступні 5 років. Знову голосуватимуть за міських голів у містах Львів, Бердянськ, Дніпро, Дрогобич, Полтава, Миколаїв, Слов’янськ, Нікополь, Рівне, Ужгород та Черкаси», – йдеться в повідомленні ЦВК у фейсбуці.

У відомстві вказали, що «повторне голосування – не означає неважливе», вказавши на необхідність скористатися своїм голосом.

ЦВК наголошує, що в умовах пандемії COVID-19 правила безпеки при повторному голосуванні залишаються незмінними: наявність маски і особистої ручки, дотримання соціальної дистанції і голосування в окремій кабінці за наявності ознак захворювання.

В 11-ти українських містах найближчої неділі відбудеться повторне голосування на місцевих виборах, оскільки 25 жовтня жоден із кандидатів у цих містах не набрав 50%+ голосів виборців.