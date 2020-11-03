ЦВК оновила дані щодо результатів виборів депутатів місцевих рад та сільських голів й мерів

У Центральній виборчій комісії повідомили, що станом на 12:00 з листопада встановлено результати місцевих виборів з обрання депутатів 237 місцевих рад у 24 регіонах.

«Загалом обрано 5 428 депутатів. Зокрема, до 5 районних рад – 162 депутатів, до 39 міських – 1 072 депутатів, до 60 селищних – 1 311 депутатів, до 133 сільських – 2 883 депутатів. Окрім того, визнано обраними 282 голів (68 – міських, 69 – селищних, 145 – сільських) також у 24 регіонах», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на сьогодні ще тривають процеси уточнення протоколів про підрахунок голосів виборців окремих ДВК та проведення повторного підрахунку голосів виборців окремими ТВК.

«У всіх регіонах України районні ТВК прийняли 1 232 таких протоколи, що становить понад 82% від загальної кількості протоколів, які мають бути отримані. Своєю чергою обласним ТВК передано 1 063 протоколи (понад 77,8%)», – зазначили в ЦВК.

Результати виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, які відбулися 25 жовтня, мають бути встановлені до 6 листопада.