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14 Серпень 2019, Київ 12:58
Новини | Економіка

На міжбанку зростають котирування долара

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 25 гривень 24 копійки за долар

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На українському міжбанківському валютному ринку 14 серпня відбувається посилення долара. Станом на 12:00 котирування сягнули 25 гривень 29–32 копійки за одиницю американської валюти. Це приблизно на 15 копійок більше за рівні закриття торгів 13 серпня, свідчать дані сайту «Мінфін».

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 25 гривень 24 копійки за долар, це на дев’ять копійок більше за офіційний курс на 13 серпня.

/**/ /**/ /**/ Яків Смолій, голова НБУ
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