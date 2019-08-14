На міжбанку зростають котирування долара

На українському міжбанківському валютному ринку 14 серпня відбувається посилення долара. Станом на 12:00 котирування сягнули 25 гривень 29–32 копійки за одиницю американської валюти. Це приблизно на 15 копійок більше за рівні закриття торгів 13 серпня, свідчать дані сайту «Мінфін».

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 25 гривень 24 копійки за долар, це на дев’ять копійок більше за офіційний курс на 13 серпня.

На 1 серпня НБУ встановив найвищий за останні три з половиною роки курс гривні до долара – 25,02 за одиницю американської валюти.