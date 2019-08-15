На міжбанку відбуваються «гойдалки», долар росте

На українському міжбанківському валютному ринку зранку 15 серпня спостерігалися різноспрямовані тенденції. Станом на 11:00 сайт «Мінфін», який відстежує перебіг торгів, інформував, що «торги по долару почалися при зростанні попиту на валюту на тлі дуже стриманої пропозиції». «Почалася гра «на підвищення». Частина імпортерів вже піддалася цій тенденції і на побоюванні щодо подальшого зростання курсу активно скуповує валюту», – інформували аналітики, повідомляючи на котирування 25 гривень 39–43 копійки.

Опівдні фахівці констатували, що «на торгах по долару відбувається «перетягування канату» між найбільшими клієнтами». «Експортери притримали зранку основні свої обсяги і розігріли цим ринок. Зараз виходять з ними поступово, щоб не збити котирування», – йшлося в повідомленні. Станом на 13:00 стало очевидно, що втримати вигідний для них рівень експортери не змогли – котирування склали 25 гривень 25–28 копійок.

На 12:00 довідковий курс Нацбанку зареєстрований на позначці 25 гривень 37 копійок за долар. Це на 12 копійок більше за офіційний курс на 15і серпня.

На 1 серпня НБУ встановив найвищий за останні три з половиною роки курс гривні до долара – 25,02 за одиницю американської валюти.