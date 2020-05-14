На міжбанку повільно зміцнюється гривня

На українському міжбанківському валютному ринку триває повільне зміцнення національної валюти. За даними Finance.ua, станом на 13:05 котирування становлять 26 гривень 67–69 копійок за долар.

«Сьогоднішній день на торгах пройде під впливом двох факторів – ситуативних завдань великих гравців із купівлі чи продажу валюти та можливих нових інтервенцій НБУ з викупу долара в разі його надлишку на ринку. Котирування інтервенцій Нацбанку продовжать фактично диктувати всьому міжбанку цінові орієнтири по курсу протягом дня», ¬– вважають експерти сайту «Мінфін».

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 26 гривень 68 копійок за долар, це на одну копійку менше за офіційний курс на 14 травня.