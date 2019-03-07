На міжбанку триває обвал долара

На українському міжбанківському валютному ринку триває стрімке посилення національної валюти. Національний банк України викуповує частину надлишкової пропозиції долара, але це лише призупиняє процес.

За інформацією профільного сайту «Мінфін», який відстежує перебіг торгів, регулятор купляв американську валюту за 26 гривень 38-40 копійок.

Станом на 14:00 «торги почали знижувати активність». «Відбуваються угоди по лотах до 200 – 250 тисяч доларів за хиткої рівноваги попиту і пропозиції», – ідеться в повідомленні.

Довідкове значення курсу, яке НБУ щобуднього дня оголошує о 12:00, 7 березня становить 26 гривень 39 копійок.

Національний банк України за результатами торгів 6 березня встановив на 7 березня офіційний курс 26 гривень 48 копійок за долар. Це на 28 копійок менше, ніж попереднього дня.

Зараз гривня щодо долара перебуває на рівні липня 2018 року. Свого пікового значення 28 гривень 39 копійок впродовж останнього року долар сягнув 30 листопада 2018 року.

Національний банк пояснює тренд на зміцнення гривні, зокрема, стабільними надходженнями експортної виручки. Нині регулятор майже щодня викуповує певні обсяги валюти, щоб не допустити надмірних коливань на ринку.