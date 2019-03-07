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07 Березень 2019, Київ 12:06
Новини | Економіка

НБУ посилив гривню до долара на 28 копійок

Свого пікового значення 28 гривень 39 копійок впродовж останнього року долар сягнув 30 листопада 2018 року

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Національний банк України встановив на 7 березня курс 26 гривень 48 копійок за долар. Це на 28 копійок менше, ніж попереднього дня.

Зараз гривня щодо долара перебуває на рівні липня 2018 року. Свого пікового значення 28 гривень 39 копійок впродовж останнього року долар сягнув 30 листопада 2018 року.

Національний банк пояснює тренд на зміцнення гривні, зокрема, стабільними надходженнями експортної виручки. Нині регулятор майже щодня викуповує певні обсяги валюти, щоб не допустити надмірних коливань на ринку.

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