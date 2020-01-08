У 2019 році міжнародні резерви України зросли до семирічного максимуму – НБУ

У 2019 році міжнародні резерви зросли на 22% до семирічного максимуму, повідомив Національний банк України. На 1 січня 2020 року вони становили 25,3 мільярда доларів.

«Такий обсяг резервів не лише перевищив останній прогноз Національного банку (23 мільярди доларів США в еквіваленті, згідно з інфляційним звітом за жовтень 2019), а й сягнув семирічного максимуму – востаннє більший від вищезазначеного обсяг було зафіксовано ще у грудні 2012 року», – розповіли в НБУ.

Регулятор пояснив, що збільшити міжнародні резерви на 4,5 мільярда доларів за рік вдалося завдяки збереженню сприятливої ситуації на валютному ринку, яка зумовлювалася подальшим прискоренням економічного зростання і стійким припливом іноземного капіталу в країну.

За підсумками 2019 року чиста купівля валюти Національним банком сягнула 7,9 мільярда доларів, що є найвищим показником за останні 14 років.

Державна служба статистики за підсумками третього кварталу оцінювала зростання реального валового внутрішнього продукту на рівні 4,1 відсотка в річному вираженні.