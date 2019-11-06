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07 листопада 2019, Київ 00:30
Новини | Економіка

Міжнародні резерви України практично не змінилися в жовтні

НБУ: уряд сплатив для обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу 632,3 мільйона доларів

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Міжнародні резерви України практично не змінилися в жовтні і станом на 1 листопада становили близько 21,403 мільярда доларів, повідомив Національний банк України. Це на 0,2% менше порівняно з попереднім місяцем.

«Значні обсяги погашень за державним боргом були компенсовані зовнішніми надходженнями, а також валютними інтервенціями Національного банку та операціями з управліннями міжнародними резервами», – пояснили в НБУ.

У регуляторі розповіли, що уряд сплатив для обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу 632,3 мільйона доларів.

У вересні золотовалютні резерви України становили 21,438 мільярда доларів.

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