Міжнародні резерви України практично не змінилися в жовтні і станом на 1 листопада становили близько 21,403 мільярда доларів, повідомив Національний банк України. Це на 0,2% менше порівняно з попереднім місяцем.

«Значні обсяги погашень за державним боргом були компенсовані зовнішніми надходженнями, а також валютними інтервенціями Національного банку та операціями з управліннями міжнародними резервами», – пояснили в НБУ.

У регуляторі розповіли, що уряд сплатив для обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу 632,3 мільйона доларів.

У вересні золотовалютні резерви України становили 21,438 мільярда доларів.