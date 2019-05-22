Вірменський футболіст Мхітарян пропустить фінал Ліги Європи в Азербайджані

Вірменський футболіст, півзахисник лондонського «Арсеналу» Генріх Мхітарян пропустить фінал Ліги Європи в столиці Азербайджану Баку, повідомила прес-служба його команди.

У клубі не пояснили, чому Мхітарян не зможе зіграти у фіналі.

«Ми ретельно вивчали всі опції для Міккі, щоб він став частиною складу, однак після обговорень із Міккі та його родиною ми разом погодилися, що він не візьме участі в поїздці», – йдеться в заяви «Арсеналу».

Тим часом, Міністерство закордонних справ Вірменії звинуватило владу Азербайджану в тому, що вона не в змозі адекватно гарантувати безпеку Мхітаряна. Міністерство закордонних справ Азербайджану натомість підтвердило, що вірменський гравець «може грати» в Баку, проте є побоювання щодо його безпеки.

Водночас в УЄФА заявили, що зробили все, щоб гарантувати Мхітаряну Безпеку в Баку. 10 травня організація повідомляла, що отримала від Азербайджанської футбольної асоціації гарантію, що Мхітарян може прибути в Баку «і всі необхідні заходи безпеки будуть здійснені».

Крім того, азербайджанську візу не змогли отримати вболівальники «Арсеналу», які є етнічними вірменами.

«Арсенал» зіграє у фіналі Ліги Європи з іншою лондонською командою – «Челсі». Матч відбудеться 29 травня в Баку.

Азербайджан вперше прийматиме матч фіналу європейського футбольного турніру. У 2020 році в Баку відбудеться кілька матчів Ліги Європи.

Між Вірменією та Азербайджаном немає дипломатичних відносин через конфлікт у Нагірному Карабаху.

Населений переважно вірменами Нагірний Карабах проголосив незалежність від Азербайджану під час війни 1988 – 1994 років, яка забрала близько 30 тисяч життів і змусила стати біженцями сотні тисяч людей.