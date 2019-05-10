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10 Травень 2019, Київ 06:30
Новини | Події

У фіналі Ліги Європи зустрінуться лондонські «Арсенал» та «Челсі»

У півфіналі «Арсенал» за сумою двох матчів здолав іспанську «Валенсію»

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У фіналі Ліги Європи зустрінуться лондонські футбольні клуби «Арсенал» та «Челсі», які виступають в Англійській прем’єр-лізі.

У півфіналі «Арсенал» за сумою двох матчів здолав іспанську «Валенсію». Перша гра між командами завершилася з рахунком 3:1 на користь лондонців. 9 травня «Арсенал» переміг «Валенсію» на виїзді з рахунком 2:4.

«Челсі» переграв німецький «Айнтрахт». Обидва матчі завершилися з рахунком 1:1, тому доля путівки до фіналу вирішувалася в серії пенальті, де сильнішими були лондонці (4:3).

Фанати «Ліверпуля»
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Фінал Ліги Європи відбудеться 29 травня в столиці Азербайджану Баку.

Через кілька днів, 1 червня, у столиці Іспанії Мадриді дві інші англійські команди – «Ліверпуль» та «Тоттенгем» – зіграють у фіналі Ліги чемпіонів.

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