Головний тренер «Ліверпуля» про перемогу над «Барселоною»: «не знаю, як нам це вдалося»

Головний тренер англійського «Ліверпуля» Юрґен Клопп «не знає», як його команді вдалося обіграти «Барселону» та вийти до фіналу Ліги чемпіонів.

«Просто виграти – уже було важко, а виграти і не пропустити... Не знаю, як нам це вдалося. Я не англієць, так що краще слів я не знайду, це було чудово. [Півзахисник] Джеймс Мілнер після матчу плакав на полі, це означає для нас дуже багато, для всіх нас. Це найкраще, що є у футболі. У світі відбувається чимало речей, але ця атмосфера – дуже особлива», – розповів Клопп на післяматчевій прес-конференції.

Клопп заявив, що «Барселона» дуже добре «читала всі стандартні ходи».

«Володіючи м'ячем, ми повинні були діяти холоднокровно і одночасно авантюрно. Всі стандартні ходи «Барселона» читала дуже добре. Треба бути непередбачуваним – це легко вимагати, але важко виконати. Я не бачив кутового. [Півзахисник Бен] Вудберн повернувся до мене і запитав: «Що сталося?» – сказав Клопп.

Він заявив, що перемога над «Барселоною» була «поєднанням таланту та неймовірного бажання», яке він не бачив раніше.

Тренер «Барселони» Ернесто Вальверде також прокоментував вирішальний гол у двоматчевому протистоянні.

«Пропущені голи – це завжди чиясь помилка, одна неточність або інша. Якщо ви будете аналізувати будь-який гол, то десь знайдете помилку. Суперник зловив нас в епізоді з четвертим голом, мої гравці цей момент проґавили. «Ліверпуль» зіграв хитро і забив», – сказав Вальверде.

1 травня в першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів «Барселона» на своєму домашньому стадіоні обіграла «Ліверпуль» з рахунком 3:0. У матчі-відповіді 7 травня англійці зуміли перемогти з рахунком 4:0 та вийти до фіналу турніру. Вирішальний гол забив Дівок Орігі, який замкнув передачу Трента Александера-Арнольда після швидкого розіграшу кутового на 79 хвилині.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 1 червня на стадіоні «Ванда Метрополітано» в столиці Іспанії Мадриді. Другий фіналіст визначиться в матчі між нідерландським «Аяксом» та англійським «Тоттенгемом». Перший матч команда з Амстердама виграла з рахунком 1:0.

У 2018 році «Ліверпуль» грав у фіналі Ліги чемпіонів у Києві, однак поступився мадридському «Реалу» з рахунком 3:1.