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Компанія SpaceX відправила на МКС чотирьох астронавтів

Старт шостої експедиції на МКС. Космічний центр імені Кеннеді у штаті Флорида, 2 березня 2023 року

Американська приватна космічна компанія SpaceX у четвер відправила на орбіту черговий екіпаж Міжнародної космічної станції (МКС). Серед астронавтів – два американці, росіянин і представник Об’єднаних Арабських Еміратів.

Першу спробу запуску екіпажу до МКС було скасовано минулого понеділка на останній хвилині зворотного відліку з технічних причин.

Новий екіпаж летить до МКС на зміну астронавтам зі США, Японії та Росії, які працювали на станції з жовтня минулого року.

На МКС залишаться двоє росіян і один американець, їхній піврічний політ продовжено до вересня через падіння тиску на кораблі «Союз», призначеному для повернення з орбіти. Днями до станції пристикувався інший – новий корабель «Союз», запущений для повернення з орбіти астронавтів, які вимушено затрималися.

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