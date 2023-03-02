Компанія SpaceX відправила на МКС чотирьох астронавтів

Американська приватна космічна компанія SpaceX у четвер відправила на орбіту черговий екіпаж Міжнародної космічної станції (МКС). Серед астронавтів – два американці, росіянин і представник Об’єднаних Арабських Еміратів.

Першу спробу запуску екіпажу до МКС було скасовано минулого понеділка на останній хвилині зворотного відліку з технічних причин.

Новий екіпаж летить до МКС на зміну астронавтам зі США, Японії та Росії, які працювали на станції з жовтня минулого року.

На МКС залишаться двоє росіян і один американець, їхній піврічний політ продовжено до вересня через падіння тиску на кораблі «Союз», призначеному для повернення з орбіти. Днями до станції пристикувався інший – новий корабель «Союз», запущений для повернення з орбіти астронавтів, які вимушено затрималися.