Чоловіки, які під час військової служби стали батьками втретє, мають право на демобілізацію – ВР

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, який передбачає, що чоловіки, які під час військової служби стали батьками втретє, мають право на демобілізацію. Законопроєкт підтримав 331 народний депутат.

«У перші дні повномасштабного вторгнення багатодітні чоловіки були мобілізовані до лав ЗСУ. Вони мали право призиватись за власним бажанням, але на практиці це працювало не всюди. А деякі, розуміючи колосальну небезпеку, яка нависла над державою, свідомо відмовились від відстрочки – і теж мобілізувались. Але зараз вже мають повертатись до своєї багатодітної родини. Тому я запропонував додати до закону ще одну причину для звільнення з військової служби під час воєнного стану: наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років. Тож, якщо дитина народилась вже під час служби, або сімейні обставини змушують повернутись, то військовий матиме право на демобілізацію», – розповів у фейсбуці депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко, один з ініціаторів законопроєкту.

Співавторами проєкту закону також стали Сергій Рахманін та Роман Костенко («Голос»).

Досі можливість не бути мобілізованими було надано тим, хто вже виховує трьох дітей.