На осінь Росія готує мобілізацію від 500 тисяч людей – ЦПД

На осінь 2026 року Росія готує мобілізацію від 500 тисяч людей, повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко.

«Деяких планують кидати в бій в перші два тижні для затикання дірок на сході, інших готуватимуть від місяця для потенційного відкриття нового напрямку фронту. Це такий план РФ», – зазначив він.

Коваленко додав, що «на Україну чекають дуже насичені осінь і зима», тож доведеться вистояти у «дуже непростих» піхотних боях, у яких, за його словами, «зійдуться люди, дрони, КАБи та інші інструменти вбивства».

«Кірієнко та Гєрасімов запевнили Путіна, що це допоможе нас здолати. Я точно знаю, що вони помиляються. Зараз нам всім потрібна буде єдність та ефективність», – підсумував керівник ЦПД.

18 червня у Пензі та Сердобську розпочалися масові облави на чоловіків – силовики зупиняли машини та громадський транспорт, змушуючи затриманих підписувати контракти з міністерством оборони для участі у війні проти України. Регіональне управління Росгвардії заявляло, що під час міжвідомчого рейду було перевірено 80 водіїв, дев'ять із яких не перебували на військовому обліку - їм вручили офіційні повістки.