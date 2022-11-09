Десятки родичів мобілізованих у Росії зібралися їхати за ними на фронт – ЗМІ

Близько 70 родичів мобілізованих до російської армії з Воронежа вирушили до Старобільська Луганської області за своїми близькими – вони вимагають їхнього повернення з фронту, повідомляє телеканал «Дождь».

Одна з родичок мобілізованих, як вказує телеканал, повідомила, що її чоловіка після двох тижнів підготовки перекинули на передову під Сватове. Потрапивши під вогонь, мобілізовані «вирішили йти подалі від лінії фронту». Їх виявило командування іншого підрозділу та відправило до Старобільська, у військову комендатуру. Наразі там перебуває близько 60 осіб, каже жінка. За словами однієї з родичок мобілізованих, тих, хто відступив, командування «маркувало фарбою».

Раніше родичі – переважно дружини мобілізованих – приїхали до Валуйок Бєлгородської області РФ, біля кордону з Україною. За їхніми словами, представники командування обіцяли їм, що їхніх родичів вивезуть із передової та привезуть у Валуйки, але минуло три доби, а цього так і не сталося. У зверненні жінки кажуть, що вирушать до Старобільська.

«Ми пересуватимемося туди потихеньку, сьогодні у нас дуже погана погода, ми вже всі промерзли, туман, але ми пересуватимемося, ми не здамося», – каже дружина одного із солдатів Світлана Горбатенко.

Раніше повідомлялося, що родичі мобілізованих жителів Воронезької області в неділю зустрілися з губернатором області Олександром Гусєвим. Як повідомляло видання «Верстка», військові отримали від родичів списки та пообіцяли «протягом трьох діб» вивести їх із зони бойових дій. Офіційно це не підтверджувалось. Коментарів командування про нинішні заяви родичів наразі немає.