Верховна Рада запровадила адміністративну відповідальність за цькування на роботі

Верховна Рада України запровадила адміністративну відповідальність за мобінг (цькування на робочому місці).

Як передає агенція УНІАН, за ухвалення закону про зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення «щодо протидії порушенню прав у сфері праці» проголосували 290 народних депутатів.

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що мобінг розглядається як одна з форм дискримінації прав людини у трудових відносинах, яка проявляється через психологічне, економічне та інше насильство з метою приниження людської гідності підлеглих та найманих працівників з боку керівництва за певними ознаками, створення стосовно них напруженої, ворожої, образливої атмосфери та примушування учасника трудових відносин до зміни місця роботи.

За вчинення мобінгу (цькування) передбачається штраф у розмірі від 100 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700 до 2550 грн) або громадські роботи від 20 до 40 годин.

Якщо таке цькування вчиняється групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, то це тягне за собою штраф від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3400 до 5100 грн) або громадські роботи від 40 до 60 годин.

Парламент у серпні схвалив за основу законопроєкт щодо мобінгу.