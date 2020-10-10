29 мільйонів жінок та дівчат є жертвами сучасного рабства – доповідь

Нині 29 мільйонів жінок та дівчат є жертвами рабства, яке проявляється, зокрема, у примусовій праці та примусових шлюбах, а також підневільному становищі у сім’ї. Про це йдеться у новій доповіді за результатами спільної роботи організації Walk Free, Міжнародної організації праці та Міжнародної організації з міграції, обидва агентства ООН, повідомляє агентство Reuters

Грейс Форрест, співзасновниця організації Walk Free, яка виступає проти рабства, заявила e п'ятницю на пресконференції ООН, що сьогодні кожна 130 жінка і дівчинка живе в сучасному рабстві.

«Реальність така, що сьогодні в рабстві живе більше людей, ніж будь-коли в історії людства», – наголосила вона, зазначивши, що Walk Free визначає сучасне рабство «як систематичне позбавлення людини свободи, при якому одна людина використовує інша для особистої або фінансової вигоди».

Згідно доповіді, жінки становлять 99 відсотків усіх жертв примусової сексуальної експлуатації, 84 відсотки всіх жертв примусового шлюбу і 58 відсотків усіх жертв примусової праці.

Форрест наголосила, що оцінка числа жінок і дівчат, які перебувають у сучасному рабстві, не враховує наслідків пандемії, яка призвела до «різкого збільшення числа примусових і дитячих шлюбів і експлуатації праці в усьому світі».

Форрест заявила, що Walk Free і програма ООН «Кожна жінка, кожна дитина» запускають глобальну кампанію з вимогою вжити заходів щодо викорінення сучасного рабства. Кампанія закликає покласти край дитячим і примусовим шлюбам, за які у 136 країнах ще не запроваджена кримінальна відповідальність. Також кампанія містить заклик до ліквідації легалізованих систем експлуатації, зокрема таких, які юридично пов’язують міграційний статус працівників з роботодавцем чи спонсором на період дії контракту.

Кампанія також закликає транснаціональні корпорації до прозорості і підзвітності. «Ми знаємо, що жінки і дівчата стикаються з безпрецедентним рівнем експлуатації та примусової праці в ланцюжках поставок товарів, які ми купуємо і використовуємо щодня – одягу, кави, техніки», – зазначила Форрест.