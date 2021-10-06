Швеція і Данія призупинять використання вакцини Moderna від COVID-19 для тих, кому менше 20 років – Reuters

Влада Швеції і Данії заявила, що припинить використання вакцини Moderna від COVID-19 для молодших вікових груп після повідомлень про можливі рідкісні побічні ефекти, передає агенція Reuters.

Згідно з повідомленням, шведське агентство громадської охорони здоров’я призупинить вакцинацію людей, які народилися в 1991 році і пізніше, оскільки, як зазначили у відомстві, дані вказують на зростання міокардиту і перикардиту серед тих, хто у цій віковій категорії отримав вакцину Moderna.

У свою чергу, влада Данії вказала на те, що вже використовує вакцину Pfizer/Biontech в якості основної для категорії віком 12-17 років, але вирішено призупинити використання вакцини Moderna для тих, кому не виповнилося 18 років.

Євросоюз визнає чотири вакцини: AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna і Johnson & Johnson.

У жовтні Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) дало дозвіл на видачу додаткової дози вакцин розробки компаній BioNTech/Pfizer або Moderna проти COVID-19 особам, у яких ослаблений імунітет.

У серпні використання вакцини Moderna призупинила Японія, заявивши про «забруднення сторонніми речовинами». Moderna обіцяла розслідувати ситуацію.