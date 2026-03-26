МОК ухвалив рішення про заборону участі трансжінок у жіночих змаганнях

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) опублікував нові правила участі спортсменів у жіночих змаганнях, починаючи з Олімпійських ігор у Лос-Анджелесі в 2028 році.

Із них випливає, що право участі у жіночих змаганнях матимуть лише особи з жіночою біологічною статтю.

Стать підтверджуватимуть генетичним тестом, який спортсменки проходитимуть один раз у житті. Із нових правил випливає, що ті, хто здійснив трансгендерний перехід, не будуть допускатися до жіночих змагань.

Як заявила президентка МОК Кірсті Ковентрі, цей крок заснований на науці й даних експертів.

Ковентрі зазначила, що було б несправедливо дозволяти біологічним чоловікам брати участь в одних змаганнях із жінками. Обмеження діятимуть у будь-яких змаганнях під егідою МОК.

Питання участі трансгендерних спортсменів у жіночих змаганнях останніми роками викликає безліч суперечок, висловлюються думки як за, і проти. Одним із перших указів президента США Дональда Трампа після вступу на посаду був указ про заборону федерального фінансування для організацій, які дозволяють трансгендерним жінкам брати участь у жіночих змаганнях.