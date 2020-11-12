У Києві почали обробляти мости проти ожеледиці, синоптики прогнозують на вихідні мокрий сніг

У ніч із 11 на 12 листопада столичні дорожники розпочали превентивну обробку мостів протиожеледними матеріалами, повідомили у пресслужбі Київміськадміністрації.

«Уночі температура дорожнього покриття на мостах опустилась нижче від нуля. Щоб не допустити утворення ожеледиці, дорожники обробили штучні споруди соляним розчином. Цей розчин ефективно запобігає обледенінню покриття навіть за 100% вологості і мінусових позначках температур», – йдеться в повідомленні.

За даними КМДА, торік столиця закупила багатофункціональні машини іноземного виробництва, які взимку використовують для розпилення рідких хлоридів, а в інші пори року – для миття доріг.

За даними Укргідрометцентру, у найближчі суботу-неділю в Києві очікуються опади, місцями у вигляді мокрого снігу. Температура вночі від -1 до +1, вдень 4-6 тепла. Синоптик Наталка Діденко у фейсбуці додає, що «невеликі опади у вигляді дощу і, можливо, мокрого снігу» з’являться в найближчі вихідні лише на півночі країни, на решті території – без істотних опадів.