У двох пунктах пропуску на кордоні з Молдовою відновили автомобільне сполучення – прикордонники

У двох пунктах пропуску на кордоні з Молдовою у четвер відновили автомобільне сполучення, повідомила Держприкордонслужба України.

«О 08:00 відновлено автомобільне сполучення у двох пунктах пропуску на кордоні з Молдовою: «Бесараб’яска – Серпневе» та «Нові Трояни – Чадир-Лунга». Про рішення відновити пропускні операції через пункти пропуску «Бесараб’яска», «Чадир Лунга» Держприкордонслужбу України повідомила Прикордонна поліція Республіки Молдови», – йдеться в повідомленні.

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Уряд ще в травні ухвалив рішення щодо відновлення пропуску в усіх пунктах пропуску на кордоні з Молдовою (у тому числі «Серпневому» та «Нові Трояни»). Фактичне здійснення пропускних операцій, кажуть українські прикордонники, стало можливим тільки після відповідного рішення молдовської сторони.