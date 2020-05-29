ДПСУ повідомила про відкриття пунктів пропуску на кордоні з Молдовою

Державна прикордонна служба України у п’ятницю повідомила про відкриття шести пунктів пропуску на кордоні з Молдовою – як залізничних, так і автомобільних. Згідно з повідомленням, йдеться зокрема про пункти пропуску у Одеській та Чернівецькій областях. Це «Мамалига-Крива», «Кельменці-Ларга», «Кельменці-Ларга», «Сокиряни-Окниця», «Маяки-Паланка-Удобне», «Серпневе1-Басараб’яска» .

«З 0:00 години 29 травня 2020 року розпорядженням уряду України поновлено роботу 66 пунктів пропуску з українського боку на державному кордоні з Республікою Молдова та країнами ЄС. Державна прикордонна служба України поінформувала суміжні країни про відновлення роботи пунктів пропуску. Повноцінне відновлення пропуску на цих напрямках буде можливим, коли суміжні сторони відкриють пункти пропуску зі свого боку», – йдеться в повідомленні ДПСУ.

Напередодні у Держприкордонслужбі агенції «Інтерфакс-Україна» повідомляли, що з півночі 29 травня Україна відкриє 66 пунктів пропуску на кордоні з Молдовою, а також із країнами ЄС. У відомстві зазначали, що рішення про відкриття не стосується пунктів пропуску на кордоні України з Росією і Білоруссю, вони залишаться закритими.

Днями, говорячи про рішення щодо відкриття 66 пунктів пропуску на кордоні, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков казав, що йдеться про пункти із Молдовою, Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Румунією. Він заявив, що повністю кордони із сусідами Україна відкриє в середині липня.

У березні уряд закрив пункти пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного й автобусного сполучення через загрозу COVID-19.