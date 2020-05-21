Україна повністю відкриє кордони із сусідами в середині липня – Аваков

Україна повністю відкриє кордони із сусідами в середині липня, повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Він зазначив, що ухвалене рішення про відкриття 66 пунктів пропуску на кордоні з Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Молдовою.

«У нас двосторонні відносини з нашими партнерами і ми дивимося, які там правила і крок за кроком відкриваємо пункти пропуску. Але зараз їхати в Румунію або Польщу може тільки той, хто має паспорт цієї країни або посвідку на проживання. Ми очікуємо, що цей режим зміниться десь у середині липня і ми зможемо відновитися в повному обсязі», – сказав Аваков.

У березні уряд закрив пункти пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного й автобусного сполучення через загрозу COVID-19.