Василь Тофан призначений новим прем’єром Молдови

Після несподіваної відставки минулого тижня прем’єр-міністра Молдови Александру Мунтяну президентка країни Мая Санду внесла до парламенту кандидатуру бізнесмена та громадського діяча Василя Тофана на посаду нового очільника уряду. Кандидатуру підтримала правляча Партія дії та солідарності (PAS), яка має більшість у парламенті.

Як заявила Санду, від нового прем’єра очікуються передусім кроки, спрямовані на якнайшвидший вступ Молдови до Європейського союзу, а також реформи у сфері держуправління та економіки.

Тофан зазначив, що бачить своїм головним завданням найближчим часом повернення довіри суспільства до уряду після серії скандалів.

Тофан визнав, що почувається «приголомшеним», і сказав, що не розглядає цю номінацію як «досягнення та рядок у резюме», а як «велику відповідальність». Він пообіцяв зробити «все, що в моїх силах, щоб виправдати очікування молдаван», пише молдовська служба Радіо Свобода.

Василю Тофану 44 роки. Він здобув освіту у сфері менеджменту в університеті Роттердама, навчався також у Гарвардській школі бізнесу, працював у приватних компаніях у Сполучених Штатах та низці інших країн, включаючи Росію. З 2012 року він працює в інвестиційній компанії Horizon Capital, де зараз є старшим партнером. Фонд спеціалізується на інвестиціях в Україні та Молдові, у профілі Тофана на Linkedin місцем його роботи вказано Київ.

У Молдові Тофан здобув популярність останніми місяцями як один із засновників ініціативи «Європа 2028», в рамках якої він запропонував низку радикальних реформ у сфері місцевого самоврядування, боротьби з бюрократією, спрощення системи оподаткування. Частина цих реформ натхненна прикладом Аргентини. На пресконференції після свого призначення Тофан зазначив, що не наполягає на частині своїх пропозицій.

Молдовська служба Радіо Свобода зазначає, що йому пропонували очолити уряд ще восени минулого року, але тоді він відмовився.

Попередній прем’єр Мунтяну прямо не сказав про причини своєї відставки, проте зазначив, що «більше не може виконувати свій мандат відповідно до принципів та переконань, які має».

Відставка відбулася на тлі корупційних скандалів. Зокрема з’ясувалося, що голова агентства з безпеки цивільної авіації, пов’язаний із низкою впливових представників влади, має підроблений диплом про вищу освіту та свідоцтво пілота. У скандал виявилася залучена і родичка президентки Санду. Було затримано також держсекретара міністерства сільського господарства за підозрою у хабарництві. Останні події викликали хвилю критики щодо правлячої партії.