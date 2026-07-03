Прем’єр-міністр Молдови оголосив про відставку. Мая Санду відреагувала

Прем’єр-міністр Молдови Александру Мунтяну оголосив про свою відставку.

«Сьогодні я завершую свої повноваження на посаді прем’єр-міністра», – написав він у соціальних мережах.

Він заявив, що йде, бо «зрозумів, що більше не може виконувати свій мандат відповідно до принципів та переконань, які маю».

«Я продовжуватиму служити своїй країні на будь-якій посаді, на якій я опинятимуся, незалежно від того, де я живу чи які обов’язки маю, чи то в державному, чи в приватному секторі», – заявив він.

Александру Мунтяну залишатиметься на посаді до призначення свого наступника.

Речниця уряду Даніела Круду повідомила пресі, що Мунтяну не робитиме жодних подальших «заяв та коментарів», окрім опублікованого оголошення.

Реакції на відставку Александру Мунтяну

На пресконференції, організованій після відставки Александру Мунтяну, президентка Молдови Мая Санду заявила, що «припущення про те, що він хотів боротися зі зловживаннями, але йому не дозволили, є хибними».

«Прем’єр-міністр мав повну свободу дій, щоб керувати урядом так, як вважав за потрібне. Він вирішив піти», – заявила вона.

Щодо можливого невдоволення Мунтяну, Мая Санду згадала про «єдине зауваження», про яке, як стверджується, колишній прем’єр повідомив президенту, а саме про «міжособистісні стосунки» з міністром освіти Даном Перчуном.

Молдовська служба Радіо Свобода намагалася отримати коментар Перчуна щодо цього, але на момент публікації цієї новини зв’язатися з ним не вдалося.

Президентка Молдови заявила, що наступного тижня вона проконсультується з парламентськими фракціями, щоб визначити кандидата на посаду прем’єр-міністра. Також, за її словами, потрібно переглянути кілька рішень, зокрема фіскальну політику.

Лідер партії «Дія і солідарність» (PAS) Ігор Гросу заявив, що його політична сила, яка має більшість у парламенті, «обговорить найближчими днями те, що необхідно зробити в найближчий період, включаючи ключові реформи, фіскальну політику та закон про заробітну плату».

Невдовзі після оголошення прем’єра про відставку лідери опозиції закликали до дострокових виборів.

Що передувало відставці?

Відставка Александру Мунтяну відбулася на тлі іміджевої кризи уряду партії PAS та президентки Маї Санду, що розпочалася після оприлюднення фактів щодо зловживань у діяльності MoldATSA.

Протягом останніх тижнів уряд Мунтяну оголосив про низку податкових реформ, які викликали суперечки в суспільстві, зокрема вуличні протести.

Серед реформ, запропонованих виконавчою владою, – підвищення ПДВ на продукти харчування та базові послуги, а також низка заходів щодо підвищення заробітної плати державним службовцям.

За яких обставин Мунтяну став прем’єром?

Партія «Дія та солідарність» запропонувала призначити Александру Мунтяну на посаду прем’єр-міністра після того, як Конституційний суд затвердив результати парламентських виборів 28 вересня 2025 року.

Уряд Мунтяну склав присягу 1 листопада 2025 року.

Александру Мунтяну, який народився 20 січня 1964 року в Кишиневі, працював у Світовому банку, є одним із засновників Американської торговельної палати в Молдові і вже понад три десятиліття був президентом Французького альянсу в Кишиневі.

Має університетську освіту в галузі фізики, працював в Інституті прикладної фізики Академії наук Молдови, а потім у Технічному університеті Молдови, де також обіймав посаду заступника декана міжнародного факультету.

Після створення Національного банку Молдови Александру Мунтяну став головою відділу валютних операцій, а потім заступником директора департаменту зовнішніх зв’язків. Він навчався в аспірантурі Колумбійського університету в Нью-Йорку, спеціалізуючись на міжнародних відносинах, банківській справі та фінансах. Після закінчення університету працював у Світовому банку у Вашингтоні.

У 1997 році повернувся до Республіки Молдова. З 2007 року очолював департамент прямих інвестицій української компанії Dragon Capital. У 2016 році заснував інвестиційну компанію 4i Capital Partners, що працює у Східній Європі.