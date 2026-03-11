Уряд Молдови схвалив денонсацію ключових угод СНД

Уряд Молдови 11 березня проголосував за денонсацію трьох ключових угод Співдружності незалежних держав (СНД), наближаючи повний вихід країни з СНД, який розпочався у 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Рішення ще має бути підтримане парламентом.

Виступаючи на засіданні уряду, прем’єр-міністр Александр Мунтяну заявив, що вихід Молдови з СНД був «давно очікуваним суспільством», оскільки країна давно хотіла вступити до Європейського Союзу. Мунтяну заявив, що Росія порушила «всі норми» основних угод СНД, тому «з етичної точки зору (…) ми маємо повне право та обов’язок перед суспільством розірвати, денонсувати ці угоди».

Державний секретар Міністерства закордонних справ Серджіу Міхеу пояснив, що денонсуються угода про статус СНД, підписана в Мінську 22 січня 1993 року, угода про створення СНД від 8 грудня 1991 року, також підписана в Мінську, та додаток до неї від 22 грудня 1991 року.

Міхеу вважає, що денонсація «не матиме негативних наслідків для бізнес-середовища та не вплине на економіку Республіки Молдова». Країна продовжуватиме бути стороною кількох угод СНД, головним чином у торговельно-економічній та соціальній сферах, «доки ці угоди принесуть конкретну користь громадянам та відповідатимуть національним інтересам».

Молдова вийшла з десятків інших угод СНД упродовж останніх років, а з 2022 року не брала участі в жодному засіданні контрольованої Росією організації.

Процес денонсації основних угод СНД тепер переходить до парламенту. Спікер парламенту Ігор Гросу заявив 5 березня, що парламентська більшість має намір розглянути питання про денонсацію трьох угод на голосування у квітні, під час Великодніх свят, щоб «ми могли відзначити дві події одночасно».

Проросійська соціалістична та комуністична опозиція стверджує, що Молдова «вистрілить собі в ногу», якщо вийде з СНД. Ліві сили в Молдові традиційно є проросійськими та виступають проти вступу до Європейського Союзу.